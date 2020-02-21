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21.02.20 08:31

Фонд международного развития ОПЕК выделит туркменским предпринимателям кредит в $10 миллионов

Фонд международного развития ОПЕК выделит туркменским предпринимателям кредит в 10 миллионов долларов США. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Внешэкономбанку Туркменистана в целях поддержки малого и среднего предпринимательства заключить с Фондом международного развития ОПЕК соглашение для финансирования проектов, реализуемых туркменскими предпринимателями – физическими и юридическими лицами.

Контроль над целевым использованием средств возложен на Внешэкономбанк страны.

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