Фонд международного развития ОПЕК выделит туркменским предпринимателям кредит в $10 миллионов Фонд международного развития ОПЕК выделит туркменским предпринимателям кредит в 10 миллионов долларов США. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает Внешэкономбанку Туркменистана в целях поддержки малого и среднего предпринимательства заключить с Фондом международного развития ОПЕК соглашение для финансирования проектов, реализуемых туркменскими предпринимателями – физическими и юридическими лицами. Контроль над целевым использованием средств возложен на Внешэкономбанк страны. © TURKMENISTAN.RU, 2020