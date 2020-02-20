В Ашхабаде обсудили выполнение Туркменистаном международных обязательство в области прав человека

В МИД Туркменистана состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств страны в области прав человека и международного гуманитарного права. Во встрече приняли участие представители национального парламента, министерств, ведомств и общественных организаций страны, а также ряда международных организаций.

В ходе заседания были обсуждены вопросов взаимодействия Ашхабада со специализированными агентствами ООН и другими международными структурами в области реализации прав человека и международного гуманитарного права. В этой связи была отмечена важность осуществления мониторинга национального законодательства и повышения информированности населения о положениях и законах Туркменистана, нацеленных на обеспечение прав и свобод человека.

На заседании было подчеркнуто, что представители международных организаций наладили тесное сотрудничество с аппаратом омбудсмена и оказывают содействие в выполнении Национальных планов действий в области прав человека и обеспечению гендерного равенства. Участники заседания Межведомственной комиссии по правам человека также обсудили проект закона Туркменистана «Об оказании международной гуманитарной помощи», который призван устанавливать правовые, организационные и экономические основы предоставления международной гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях.

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