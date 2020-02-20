Президент Туркменистана принял главу группы компаний ARETI

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял руководителя международной группы компаний ARETI (с центральным офисом в Женеве) Игоря Макарова. В августе 2019 года бизнесмен был назначен специалистом-экспертом при советнике президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам.

В ходе встречи Бердымухамедов и Макаров обсудили вопросы увеличения объемов реализации на внешних рынках туркменского газа, нефти и нефтепродуктов, а также активизации освоения нефтегазовых ресурсов в туркменском секторе Каспия.

Также стороны обсудили партнерство в области спорта, в том числе вопросы проведения в Туркменистане в 2021 году чемпионата мира по трековому велоспорту, а в 2026 году – чемпионата мира по шоссейным велогонкам.

Игорь Макаров сообщил, что намеревается приехать в Ашхабад с известными спортсменами для участия в велопробеге, посвященном Всемирному дню велосипеда 3 июня этого года.

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