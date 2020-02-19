В Ашхабаде состоялась конференция в честь Дня дипломатических работников Туркменистана

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась научно-практическая конференция «Политика нейтралитета и культура мира», приуроченная к Дню туркменских дипломатов.

В работе форума приняли участие сотрудники внешнеполитического ведомства Туркменистана, руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде, ученые, преподаватели, журналисты и студенческая молодежь.

В выступлениях участников конференции подчеркивалось, что нейтралитет Туркменистана является важным фактором региональной безопасности, а базовые принципы нейтралитета соответствуют стратегическим целям ООН в Центральной Азии, нацеленным на превращение региона в зону мира и сотрудничества.

Также на форуме было отмечено, что инициативы Туркменистана по обеспечению экологической и энергетической безопасности, формированию континентальных транспортных коридоров и мирному политическому урегулированию ситуации в Афганистане получают широкий резонанс и признание мировой общественности.

В рамках дипломатического форума молодые дипломаты и студенты старших курсов Института международных отношений МИД были награждены специальными дипломами за активное участие в реализации внешнеполитической стратегии Туркменистана.

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