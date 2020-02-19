Президенты Туркменистана и России в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Российской Федерации Владимир Путин.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с формированием нового состава правительства России, пожелав всем его членам успехов в деятельности во имя прогресса и процветания народа РФ. Как отметил туркменский лидер, Туркменистан уделяет особое внимание расширению конструктивного диалога с Российской Федерацией.

В продолжение беседы главы двух государств отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего расширения торгово-экономического партнерства и увеличения объемов взаимного товарооборота, который в прошлом году вырос в 2,6 раза.

Стороны также подчеркнули, что важная роль в реализации потенциала туркмено-российского сотрудничества отводится совместной межправительственной комиссии и регулярным контактам по линии деловых структур. Наряду с этим отмечалась важность укрепления гуманитарного диалога – в области образования, науки и культуры.

Обменявшись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной проблематики, собеседники подчеркнули приверженность Туркменистана и Российской Федерации конструктивному партнерству в рамках ООН и других международных организаций в целях обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия.

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