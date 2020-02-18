В Туркменистане аккредитован посол Сомали

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Сомали в Туркменистане Джама Абдуллахи Мохамеди.

В ходе состоявшейся беседы дипломат был проинформирован об основных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана, особое место в которой отводится развитию взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами мира.

Полпред Сомали был также ознакомлен со структурой и деятельностью Меджлиса Туркменистана.

Дипломат отметил огромный интерес своей страны в развитии двусторонних торговых, деловых и культурно-гуманитарных контактов с Туркменистаном, в том числе в области туризма и спорта. Была также отмечена актуальность диалога на межпарламентском уровне.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Сомали был также принят в МИД Туркменистана, где состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития межгосударственных отношений.

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