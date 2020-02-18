Обращение конференции в честь 25-летия туркменского нейтралитета в Ашхабаде принято в качестве документа Генассамблеи ООН

Генеральная ассамблея ООН приняла в качестве документа своей 74-й сессии обращение участников международной конференции «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В этой связи обращение опубликовано на официальных языках ООН.

Конференция, посвященная 25-летию туркменского нейтралитета, состоялась в январе этого года в Ашхабаде. В ней приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также представители международных организаций, дипломаты и журналисты, которые обсудили значение политики нейтралитета в продвижении мира, стабильности и безопасности.

В принятом по её итогам обращении к Генсеку ООН содержится призыв к более тесному многостороннему взаимодействию во имя реализации целей и принципов, воплощённых в уставе ООН, укрепления международного мира и безопасности, обеспечения экономического, экологического, социального и гуманитарного развития.

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