На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 15 сделок на 15 миллионов 754 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное и печное топливо, выработанное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полиэтилен высокой плотности и сера техническая производства госконцерна «Туркменгаз» стали предметом сделок бизнесменов из Российской Федерации и ОАЭ. Помимо этого, коммерсантам из России, Китая, Турции и Азербайджана были реализованы изделия медицинского назначения (трехслойные маски), экстракт солодкового корня и пряжа хлопчатобумажная. За манатные средства бизнесмены из Великобритании приобрели пряжу хлопчатобумажную на 161 тысячу 700 манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020