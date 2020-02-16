Китай закупил в Туркменистане 1 миллион защитных медицинских масок

Китайская Народная Республика закупила в Туркменистане 1 миллион медицинских защитных масок общей стоимостью 200 тысяч долларов США, сообщает Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана.

Трехслойные одноразовые маски (с фиксатором) произведены на предприятиях Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в связи со вспышкой короновируса в Китае испытывают недостаток в защитных масках. В Туркменистане случаев заболевания COVID19 не выявлено.

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