Делегация Туркменистана приняла участие в заседании рабочей группы ЕС – Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата

Делегация Туркменистана приняла участие в девятом заседании в Брюсселе рабочей группы ЕС – Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата.

Конференция была организована в рамках платформы ЕС – Центральная Азия по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и водных ресурсов. Эта переговорная площадка охватывает такие сферы, как управление природоохранной деятельностью, экономика замкнутого цикла, устойчивое производство и потребление, изменение климата и управление водными ресурсами.

Участники конференции обсудили прогресс, достигнутый странами Центральной Азии с 2015 года в сфере охраны окружающей среды, изменения климата и управления водными ресурсами. Стороны определили приоритеты будущего сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии по широкому кругу вопросов природоохранной проблематики.

По итогам заседания рабочей группы были утверждены техническое задание и регламент работы, а также принята программа рабочей группы ЕС – Центральная Азия по охране окружающей среды и изменению климата.

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