Губернатор Санкт-Петербурга встретился с жителями Ашхабада, пережившими блокаду Ленинграда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, находящийся с рабочим визитом в Туркменистане, встретился с жительницами Ашхабада, которые в Великую Отечественную войну пережили блокаду в Ленинграде.

«Волею судьбы вы теперь оказались далеко от Ленинграда. Между нашим городом и Ашхабадом многие тысячи километров. Но где бы вы ни жили, вы навсегда останетесь ленинградцами. Сердцем мы всегда с вами», – обратился губернатор к ветеранам.

Он вручил подарки и памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Марии Аванесовой, Ольге Дроновой и Галине Мамедовой. Также блокадницы получили приглашение приехать на празднование 9 Мая в Санкт-Петербург.

Губернатор отметил, что совсем недавно в Иерусалиме в присутствии президентов России и Израиля торжественно открыт памятник героям блокадного Ленинграда «Свеча Памяти».

«Комитет по внешним связям проводит международную акцию по сбору воспоминаний соотечественников. Нам присылают мемуары, дневники, фотографии, рассказы ветеранов и их родственников. Они войдут в специальный сборник, мы издадим его к юбилейной дате. В этот сборник войдут и воспоминания блокадников, проживающих в Ашхабаде», – сообщил губернатор, подчеркнув важность сохранения памяти о войне, о блокаде Ленинграда.

По словам Александра Беглова, правильно и справедливо будет увековечить подвиг Ленинграда в монументах и мемориалах в других регионах и за рубежом, особенно там, где принимали ленинградцев во время войны. «Туркменистан также приютил многих жителей блокадного города. Мы всегда будем с благодарностью вспоминать об этой странице в истории нашей некогда единой страны», – заверил губернатор.

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