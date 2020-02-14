Губернатор Санкт-Петербурга посетил Государственный музей изобразительных искусств Туркменистана

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе визита в Ашхабад посетил Государственный музей изобразительных искусств Туркменистана.

Здесь руководитель Международной российско-туркменской археологической экспедиции, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, вошедшая в делегацию Санкт-Петербурга, преподнесла в дар музею 3D-модель Пархайского жертвенника, восстановленного на основе находок в Туркменистане.

Уже на протяжении многих лет экспедиция, возглавляемая Соловьевой, изучает Йылгынлы-депе. В 2014 году здесь был обнаружен уникальный комплекс – специализированная мастерская по изготовлению мелкой глиняной пластики рубежа V-IV тысячелетий до н.э. Исследователи утверждают, что мастерская в Йылгынлы-депе – старейшая из найденных на всем Ближнем Востоке и в Средней Азии.

За это открытие руководитель археологической экспедиции Наталья Соловьева была удостоена государственной награды Туркменистана – медали Махтумкули Фраги.

«Тысяча лет существования цивилизации сохранилась в двадцати метрах культурных слоев. Мы пока раскопали только шесть, – рассказала Наталья Соловьева губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. – И мы почти каждый год обязательно находим что-то особенное.

Она представила обнаруженные в ходе археологических раскопок артефакты – мозаику, предметы быта, домашнюю утварь и другие предметы. По мнению историка, наличие мастерской, а не просто рабочей зоны, свидетельствует о том, что в Йылгынлы-депе изготавливались предметы для всей общины, население которой могло доходить до 1,5 тысячи человек. До последнего времени считалось, что это общество не было структурировано. Теперь же, благодаря данному открытию, можно утверждать, что в нем выделялся по крайней мере класс ремесленников, и это говорит о более высоком уровне развития этого общества и уровне его благосостояния.

«Здесь кипела жизнь тогда, когда в средней и северной полосе еще ничего не было. И это беспрецедентно», – считает Соловьева. Экспедиция рассчитывает сделать еще более громкие исторические находки в ходе изучения Йылгынлы-депе.

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