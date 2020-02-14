Губернатор Санкт-Петербурга посетил Туркмено-российскую школу имени А. С. Пушкина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Ашхабад посетил Туркмено-российскую школу им. А.С. Пушкина. Губернатор подарил школе книги, среди которых «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, которая призвана помочь школьникам глубже понять трагизм и величие событий Великой Отечественной войны через призму простых человеческих историй.

Выступая перед учениками с приветственным словом, Александр Беглов сказал, что ждет их в гости в июне на фестиваль «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. «В день выпускников трехмачтовый бриг под алыми парусами идет по Неве. Это бриг мечты. А мечты в нашем городе, как правило, сбываются», – сказал Беглов.

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