Глава МИД Туркменистана провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, прибывшим в Ашхабад во главе представительной делегации с рабочим визитом.

Стороны отметили высокий уровень туркмено-российских торгово-экономических связей, включая участие российских компаний в реализации ряда проектов на территории Туркменистана. В этой связи стороны рассмотрели текущие и перспективные проекты в нефтегазовой и транспортной области.

Также обсуждалось сотрудничество в сферах образования, науки культуры, искусства и спорта. В частности, рассматривался вопрос о налаживании сотрудничества между вузами Туркменистана и России путем формирования необходимой нормативной базы для обмена опытом в области науки, образования и высоких технологий. Говоря о богатой культуре двух стран, стороны подчеркнули опыт успешного проведения культурных мероприятий в Туркменистане и Санкт-Петербурге и выразили надежду на продолжение сотрудничества в данном направлении.

В заключение стороны подтвердили приверженность двух стран дальнейшему укреплению двусторонних связей и подписали протокол по итогам переговоров. Также губернатор Санкт-Петербурга провел переговоры в мэрии Ашхабада, где были обсуждены вопросы развития взаимовыгодного партнёрства между туркменской столицей и городом на Неве. По итогам встречи был подписан двусторонний документ.

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