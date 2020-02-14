Президент Туркменистана принял губернатора Санкт-Петербурга

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, прибывшего в Ашхабад во главе представительной делегации, принял президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества между Туркменистаном и Санкт-Петербургом. Было подчеркнуто, что наработанный за последние годы опыт партнерства и его потенциал создают предпосылки для расширения двусторонних связей. В качестве примера была приведена работа в Туркменистане петербургской группы компаний «Возрождение», которая реализовала на туркменском рынке масштабные проекты в области дорожно-транспортного строительства.

В числе перспективных отраслей двустороннего взаимодействия были названы индустриализация страны, энергетика, судостроение, транспорт, цифровизация экономики, а также сфера науки и высоких технологий. В этой связи Александр Беглов отметил заинтересованность деловых кругов Санкт-Петербурга в укреплении позиций на туркменском рынке, активизации инвестиционной деятельности и реализации совместных проектов.

В ходе переговоров были также обсуждены вопросы взаимодействия между Туркменистаном и Санкт-Петербургом в гуманитарной области, в частности, по линии образования, подготовки квалифицированных кадров, науки и культуры. Затронув эту тему, Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Беглов высказались за дальнейшее углубление плодотворных связей в данной сфере, что послужит упрочению уз дружбы между народами двух стран.

Стороны также отметили, что в год 75-летия Великой Победы особое значение приобретает поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти. В этой связи гость отметил, что среди защитников города на Неве были и воины-туркменистанцы.

Подтвердив готовность к активному двустороннему партнерству по широкому спектру направлений, глава государства и его гость отметили, что такое взаимодействие отвечает обоюдным долгосрочным интересам, равно как и стратегическому курсу межгосударственных отношений.

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