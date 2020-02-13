Президент Туркменистана принял гендиректора ПАО «КАМАЗ»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генеральным директором публичного акционерного общества «КАМАЗ» Сергеем Когогиным.

В ходе встречи глава государства и топ-менеджер российской автомобилестроительной компании обсудили вопросы строительства сервисных центров «КАМАЗ» в регионах Туркменистана. Было отмечено, что за время партнерства в Туркменистан поставлены тысячи единиц различной грузовой техники этой марки, а инженеры-разработчики компании разрабатывают модели большегрузных машин в соответствии с климатическими условиями Туркменистана.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что реализуя крупные проекты в индустриальном секторе и в транспортно-коммуникационной сфере, Туркменистан делает ставку на передовую технику и инновационные технологии. Поэтому к транспорту, включая большегрузный автотранспорт, предъявляются высокие требования по безопасности, надежности и соответствию экологическим стандартам.

Подчеркнув, что рынок Туркменистана является одним из ключевых для ПАО «КАМАЗ», Сергей Когогин отметил, что компания и впредь будет самым ответственным образом подходить к выполнению своих партнерских обязательств, в том числе по строительству сервисных центров и подготовки персонала, обслуживающего автотехнику.

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