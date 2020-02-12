Президент Туркменистана встретился с депутатами парламента страны

В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча президента Гурбангулы Бердымухамедова с депутатским корпусом страны. В парламент на встречу были также приглашены члены правительства, руководители министерств, ведомств, политических партий, общественных организаций и средств массовой информации.

Глава государства выступил с программной речью, поставив перед депутатами актуальные задачи государственного строительства и совершенствования туркменского законодательства на 2020 год.

Особый акцент был сделан на работе по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны в связи с созданием в стране нового двухпалатного парламента. В этой связи в числе первоочередных задач туркменский лидер назвал публикацию и всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана.

Глава государств отметил необходимость гуманизации системы наказания в стране и переводу ряда правонарушений, не представляющих большую опасность для государства и общества, из разряда уголовных в административные правонарушения. В этой связи президент поручил подготовить Уголовный кодекс и Арбитражно-процессуальный кодекс Туркменистана в новой редакции, а также подготовить и принять закона «О профилактике правонарушений».

В своем выступлении глава государства уделил особое внимание вопросам разработки нормативно-правовых актов по демократизации общества, защите прав и свобод человека, развитию цифровизации экономики, транспортно-коммуникационного сектора, сельского хозяйства, повышению эффективности привлечения иностранных инвестиций.

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