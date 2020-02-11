Первый посол Евросоюза вручил верительные грамоты президенту Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял верительные грамоты от первого Чрезвычайного и Полномочного Посла Европейского союза в Туркменистане Диего Руиза Алонсо.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам активизации партнерства в таких ключевых сферах, как политика, экономика, культура и экология. Особое внимание было уделено формированию на Евразийском континенте новых международных транспортных маршрутов, что продиктовано глобализацией мировой экономики. В числе приоритетных аспектов сотрудничества были также названы обеспечение энергетической безопасности, диверсификация поставок энергоносителей на мировые рынки и урегулирование ситуации в Афганистане.

Стороны отметили, что строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также создание транзитно-транспортного коридора «Лазурит» будет способствовать установлению мира в Афганистане и экономическому развитию региона.

Стороны также затронули вопросы подготовки к празднованию 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана. В частности, состоялся обмен мнениями относительно проведения 12 декабря текущего года в Ашхабаде международной конференции высокого уровня «Политика нейтралитета и ее значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития».

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