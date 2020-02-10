Солистка Мариинского театра дала концерт в столице Туркменистана в честь 75-летия Победы

В Ашхабаде состоялся туркмено-российский вечер классической музыки с участием солистки Государственного академического Мариинского театра Цветаны Омельчук и заслуженного артиста Туркменистана, пианиста Владимира Мкртумова.

Концерт, организованный Министерством культуры Туркменистана, федеральным агентством «Россотрудничество» и Посольством РФ в Туркменистане, посвящен 75-летию Победы.

«Мы начинаем цикл культурных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Сегодня мы вместе вспоминаем страницы нашей великой исторической победы, которая была одержана народами Союза ССР, в том числе народами России и Туркменистана», – сказал во вступительном слове советник-посланник Посольства Российской Федерации в Туркменистане Сергей Насиновский.

В первой части концерта российская оперная дива исполнила романсы русских композиторов – Александра Даргомыжского, Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича, Леонида Десятникова, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Во втором отделении Цветана Омельчук спела арии из европейской оперной классики – Георга Генделя, Шарля Гуно, Джоаккино Россини, Антонио Вивальди и Жоржа Бизе. Наградой блистательному пению солистки Мариинского театра и виртуозному аккомпанементу пианиста из Туркменистана были несмолкающие аплодисменты и вызовы на бис.

«Это уже не первый мой приезд в Ашхабад, и я очень люблю выступать перед этой публикой – теплой и душевной», – сказал Цветана Омельчук, общаясь с прессой после концерта. Она сказал, что с удовольствием приедет выступать в Туркменистан еще раз, как только предоставится возможность.

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