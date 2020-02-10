На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 35 сделок на 11 миллионов 371 тысячу долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана и Турции закупили автобензин, суммарный и прокаленный нефтяной кокс, выработанные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также полиэтилен высокой плотности производства ГК «Туркменгаз». Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ и Турции закупили напиток чайный с солодковым корнем и пряжу хлопчатобумажную на общую сумму более 1 миллиона 260 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и хлопок-волокно на общую сумму свыше 15 миллионов 429 тысяч манатов.

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