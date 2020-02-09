Представители прикаспийских государств обсудили вопросы научного сотрудничества на Каспии В Ашхабаде завершилась вторая встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств, обсудивших проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море. Встреча представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана была организована МИД Туркменистана, Министерством образования страны и Институтом Каспийского моря. Проект соглашения, призванного сформировать правовые рамки сотрудничества стран региона в сфере научных исследований, разработан по инициативе Ашхабада. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы имплементации ключевых положений международных договоров в проект обсуждаемого соглашения. Эксперты прикаспийских государств изложили предложения по развитию правовой базы партнерства в сфере проведения научных работ в Каспийском море, включая мониторинг и анализ природных и антропогенных факторов. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 31.01.2020 ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗАКОНА Речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии



