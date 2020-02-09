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09.02.20 09:44

Представители прикаспийских государств обсудили вопросы научного сотрудничества на Каспии

В Ашхабаде завершилась вторая встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств, обсудивших проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море.

Встреча представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана была организована МИД Туркменистана, Министерством образования страны и Институтом Каспийского моря. Проект соглашения, призванного сформировать правовые рамки сотрудничества стран региона в сфере научных исследований, разработан по инициативе Ашхабада.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы имплементации ключевых положений международных договоров в проект обсуждаемого соглашения. Эксперты прикаспийских государств изложили предложения по развитию правовой базы партнерства в сфере проведения научных работ в Каспийском море, включая мониторинг и анализ природных и антропогенных факторов.

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