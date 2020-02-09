Лучший район Туркменистана 2019 года получил премию в 1 миллион долларов

Геоктепинский этрап (район) Ахалского велаята (области) признан лучшим районом Туркменистана 2019 года и награжден миллионом долларов. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение на расширенном заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ объявляет, что Геоктепинский этрап достиг в 2019 году наилучших показателей в социальной, экономической и культурной сферах среди сельских районов страны. Документ предписывает Центральному банку Туркменистана выделить администрации района-победителя премиальный миллион долларов из Государственного фонда развития Золотого века Туркменистана.

Также глава государства подписал распоряжение, объявив аналогичный конкурс среди районов страны в 2020 году.

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