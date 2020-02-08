В Туркменистане создано государственное объединение «Туркменковер» В Туркменистане создано государственное объединение «Туркменхалы» («Туркменковер»). Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на расширенном заседании правительства по итогам 2019 года подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает передать производственное объединение «Туркменковер» Министерства текстильной промышленности Туркменистана в подчинение правительства и переименовать его в государственное объединение «Туркменковер». Указом главы государства Огулхаджат Ишангулыева назначена председателем нового гособъединения и освобождена от должности заместителя министра текстильной промышленности Туркменистана. Как говорится в постановлении президента Туркменистана, эта мера принята в целях надлежащей организации производства туркменской ковровой продукции и увеличения объемов ее экспорта. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 31.01.2020 ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗАКОНА Речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии



