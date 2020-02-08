Сердар Бердымухамедов возглавил новое Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам 2019 года подписал указ о создании Министерства промышленности и строительного производства Туркменистана.

Документ предписывает упразднить Министерство промышленности и коммуникации Туркменистана и его агентство «Туркменская промышленность», и на их базе создать Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана.

Новое министерство определено правопреемником упраздненных министерства и агентства. Кроме того, указ главы государства предписывает передать в подчинение правительства страны агентства упраздненного министерства: «Туркменские железные дороги», «Туркменсвязь», «Туркменские авиалинии» и «Туркменское морское и речное пароходство».

Также президент Туркменистана назначил министром промышленности и строительного производства Туркменистана Сердара Бердымухамедова и освободил его от должности хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области).

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