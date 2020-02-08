Президент Туркменистана произвел назначения в правительстве страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам 2019 года произвел кадровые перестановки в Кабинете министров Туркменистана.

Указом главы государства Гочмырат Мырадов, отвечавший в правительстве за экономический блок, освобожден от должности вице-премьера в связи с переходом на другую работу. Вице-премьером по экономике назначен Гадыргелди Мушшиков, ранее занимавший должность председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана. Новым главой Высшей контрольной палаты стал Дурдылы Дурдылыев, ранее работавший в должности заместителя главы этого ведомства.

Чарымырат Пурчеков назначен министром энергетики Туркменистана и освобожден от должности заместителя главы правительства. Вице-премьером, курирующим электроэнергетику, строительство и промышленность, назначен Шамухаммет Дурдылыев, до этого назначения работавший мэром Ашхабада.

Батыр Базаров освобожден от должности министра финансов и экономики Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Новым главой этого министерства назначен Эзизгелди Аннамухаммедов, который работал в должности замминистра этого ведомства.

Соенчназар Селимов освобожден от должности министра строительства и архитектуры Туркменистана. Это министерство возглавил Рахым Гандымов, ранее занимавший пост заместителя главы этого министерства. От должности министра промышленности и коммуникации в связи с упразднением этого ведомства освобожден Тахырберди Дурханов.

Также указами главы государства председателем госконцерна «Tуркменнефть» назначен Гуйчгелди Байгелдиев, ранее работавший в этом концерне заместителем председателя, а председателем Государственного комитета водного хозяйства — Гуйзгелди Байджанов.

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