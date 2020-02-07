В областных центрах Туркменистана будут построены пассажирские автовокзалы

В правительстве Туркменистана принято решение о строительстве в областных центрах страны пассажирских автовокзалов. Соответствующее постановление, в целях повышения качества услуг, оказываемых пассажирам, подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает соответствующим предприятиям агентства «Туркменавтотранспорт» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана заключить контракты с хозяйственным обществом «Мухаммет-Балкан» на проектирование и строительство пассажирских автовокзалов с благоустройством прилегающих территорий. Новые автовокзалы будут построены в городах Балканабде (Балканский велаят), Дашогузе (Дашогузский велаят), Туркменабаде (Лебапский велаят) и Мары (Марыйский велаят).

Документом предписано начать строительные работы в феврале 2020 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в феврале 2022 года.

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