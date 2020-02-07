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07.02.20 08:26

Представители прикаспийских государств обсуждают в Ашхабаде научное взаимодействие на Каспии

В Ашхабаде стартовала вторая встреча экспертов прикаспийских государств по обсуждению проекта соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море.

Во встрече принимают участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Переговоры организованы МИД Туркменистана, Министерством образования и Институтом Каспийского моря.

Обсуждаемый проект нацелен на развитие правовой базы сотрудничества в сфере проведения научных работ в Каспийском море, включая мониторинг и анализ природных и антропогенных факторов.

В первый день заседания стороны приняли повестку дня и продолжили рассмотрение проекта соглашения по пунктам.

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