Представители прикаспийских государств обсуждают в Ашхабаде научное взаимодействие на Каспии В Ашхабаде стартовала вторая встреча экспертов прикаспийских государств по обсуждению проекта соглашения о сотрудничестве в сфере научных исследований в Каспийском море. Во встрече принимают участие представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Переговоры организованы МИД Туркменистана, Министерством образования и Институтом Каспийского моря. Обсуждаемый проект нацелен на развитие правовой базы сотрудничества в сфере проведения научных работ в Каспийском море, включая мониторинг и анализ природных и антропогенных факторов. В первый день заседания стороны приняли повестку дня и продолжили рассмотрение проекта соглашения по пунктам. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 31.01.2020 ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗАКОНА Речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии



