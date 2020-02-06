В Ашхабаде обсудили проект протокола о сотрудничестве в борьбе с браконьерством в Каспийском море

В Ашхабаде прошла встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств, организованная МИД Туркменистана, Министерством экономики и финансов и Институтом Каспийского моря.

В ходе переговоров представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана обсудили проект протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов (браконьерством) в Каспийском море.

Документ, подготовленный туркменской стороной, призван дополнить соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности в Каспийском море, подписанное на III саммите глав прикаспийских государств в 2010 году в Баку.

Протокол также тесно связан с соглашением о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, принятым на IV Каспийском саммите в Астрахани и вступившем в силу в мае 2016.

В ходе нынешнего совещания эксперты продолжили процесс согласования проекта протокола, призванного сформировать эффективный механизм борьбы с незаконным промыслом биоресурсов и пресечения браконьерства. Обсуждая формы совместной борьбы с браконьерством, участники заседания подчеркнули важность тесного координации действий в этой сфере пограничных, правоохранительных, рыбоохранных и экологических служб прибрежных стран.

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