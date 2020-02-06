Президент Туркменистана и глава компании «Лукойл» обсудили перспективы сотрудничества

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Туркменистана и перспективы участия компании «Лукойл» в нефтегазовых проектах на туркменском рынке. Особое внимание было уделено таким ключевым аспектам энергетической стратегии Туркменистана, как диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки, наращивание мощностей добывающего и перерабатывающего сегмента, развитие переработки нефтегазовых ресурсов и выпуск высокотехнологичной продукции.

Высоко оценив перспективы туркмено-российского взаимодействия в нефтегазовой сфере, президент Туркменистана высказался за то, чтобы имеющиеся у сторон предложения были проработаны совместно с государственными концернами «Туркменнефть» и «Туркменгаз», и представлены на рассмотрение.

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