Чемпионат Азии по футзалу в Ашхабаде отложен

Азиатская футбольная конфедерация после консультаций со всеми соответствующими заинтересованными сторонами приняла решение отложить чемпионат Азии по футзалу, который должен был пройти в Ашхабаде с 26 февраля по 8 марта 2020 года. Об этом сообщает сайт конфедерации.

«Этот шаг был предпринят из-за опасений по поводу текущей ситуации с коронавирусом и с целью обеспечения безопасности и благополучия всех участвующих групп и заинтересованных сторон. АФК будет продолжать следить за воздействием вируса, и когда ситуация стабилизируется, будут объявлены новые даты соревнований», – говорится в сообщении.

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