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05.02.20 09:39

Президент Туркменистана поздравил Полада Бюльбюль оглы с 75-летием

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджана в России, Народному артисту Туркменистана Поладу Бюльбюль оглы с 75-летним юбилеем.

В своем послании туркменский лидер отметил, что Полад Бюльбюль оглы на протяжении многих лет вносит большой вклад в укрепление братских отношений между народами Туркменистана и Азербайджана. «Именно поэтому в Туркменистане к Вам относятся с большим уважением как к видному композитору и прекрасному певцу, Ваше творчество занимает особое место в сердце туркменского народа», – подчеркнул глава государства.

Президент Туркменистана, пользуясь случаем, выразил Поладу Бюльбюль оглы пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в деятельности.

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