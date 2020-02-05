Президент Туркменистана поздравил Полада Бюльбюль оглы с 75-летием Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравление Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджана в России, Народному артисту Туркменистана Поладу Бюльбюль оглы с 75-летним юбилеем. В своем послании туркменский лидер отметил, что Полад Бюльбюль оглы на протяжении многих лет вносит большой вклад в укрепление братских отношений между народами Туркменистана и Азербайджана. «Именно поэтому в Туркменистане к Вам относятся с большим уважением как к видному композитору и прекрасному певцу, Ваше творчество занимает особое место в сердце туркменского народа», – подчеркнул глава государства. Президент Туркменистана, пользуясь случаем, выразил Поладу Бюльбюль оглы пожелания крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в деятельности. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 31.01.2020 ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗАКОНА Речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии



