Делегация Комитета Всемирных игр боевых искусств провела переговоры в МИД Туркменистана В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Республики Корея во главе с Генеральным секретарем Комитета Всемирных игр боевых искусств Дже Кын Чойем. В ходе встречи стороны отметили важную роль спорта в укреплении дружбы и сотрудничества между странами и народами. Корейские гости в этой связи напомнили успешное выступление туркменской сборной, занявшей первое место на Всемирных играх боевых искусств в 2019 году в южнокорейском городе Чхунджу. Они также дали высокую оценку развитию спортивного движения в Туркменистане, который за последние годы стал одним из центров проведения международных спортивных соревнований. В этой связи корейская делегация предложила рассмотреть вопрос проведения в будущем Всемирных игр боевых искусств в Туркменистане. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 31.01.2020 ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗАКОНА Речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии



