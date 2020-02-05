В МИД Туркменистана состоялись туркмено-российские консультации по вопросам безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел. Для участия в заседании в Ашхабад прибыла российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Олегом Сыромолотовым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы в сфере безопасности, обменялись мнениями по реализации превентивных мер борьбы с террористическими угрозами и рассмотрели уровень сотрудничества в рамках ООН, и других международных организаций.

Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере безопасности и стабильности на региональном уровне. В этой связи стороны обсудили меры по укреплению сотрудничества в сфере обмена экспертными навыками и информационными данными. Участники отметили важность обеспечения международной информационной безопасности и противодействия распространению террористической и экстремистской идеологии в интернет-среде.

Отметив, что вопросы безопасности занимают важное место в повестке дня туркмено-российских отношений, стороны договорились продолжать сотрудничество во имя мира и стабильности во всем мире.

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