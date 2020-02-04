В Туркменистане на строительство административного центра Ахалского велаята выделено около $1,5 миллиардов

В Туркменистане на строительство нового административного центра Ахалского велаята (области) выделено около 1,5 миллиардов долларов США. Соответствующее постановление на совещании с главами регионов страны подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документом предписано выделить из государственных средств более одного миллиарда четырехсот шестидесяти пяти миллионов долларов США для оплаты стоимости поставок из-за рубежа оборудования и материалов для строительства зданий, объектов, жилых домов, внутренних и внешних подводящих систем в новом административном центре Ахала.

На совещании главы государства с главами регионов страны было подчеркнуто, что реализация строительных проектов доверена Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана.

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