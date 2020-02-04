Министр иностранных дел Туркменистана принял участие во встрече «С5+1» в Ташкенте

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в министерской встрече «С5+1» в Ташкенте. В заседании приняли участие государственный секретарь США Майк Помпео, а также главы внешнеполитических ведомств: Узбекистана – Абдулазиз Камилов, Казахстана – Мухтар Тлеуберди, Киргизии – Чингиз Айдарбеков и Таджикистана – Сироджиддин Мухриддин.

В ходе встречи был рассмотрен широкий спектр вопросов в политической, экономической и культурно-образовательной сферах. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в области управления границами, торговли, энергетики и транспорта.

Особое внимание было уделено афганской проблематике. В этой связи туркменская сторона проинформировала о продвижении проектов строительства газопровода ТАПИ, линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан, железных дорог из Туркменистана в Афганистан.

По итогам переговоров участники приняли совместное заявление министерской встречи в формате «С5+1».

В рамках переговоров состоялась встреча главы МИД Туркменистана с госсекретарем США. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также региональные темы, представляющие взаимный интерес.

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