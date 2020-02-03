На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 40 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 40 сделок на 1 миллион 220 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из России закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»). Коммерсанты из Турции и Узбекистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и бесцветное листовое стекло. За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 12 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и хлопок-волокно. Общая сумма сделок – 12 миллионов 490 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 31.01.2020 ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗАКОНА Речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии



