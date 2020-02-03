|03.02.20 08:33
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На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 40 сделок
На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 40 сделок на 1 миллион 220 тысяч долларов США.
В ходе торгов предприниматели из России закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»). Коммерсанты из Турции и Узбекистана приобрели хлопчатобумажную пряжу и бесцветное листовое стекло.
За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Казахстана и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 12 миллионов манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и хлопок-волокно. Общая сумма сделок – 12 миллионов 490 тысяч манатов.
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