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02.02.20 09:36

В Туркменистане стартовало строительство линии электропередачи ТАП

В Марыйском велаяте (области на юго-востоке страны) состоялась церемония начала строительства туркменского участка линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

В соответствии с постановлением главы государства строительство ЛЭП до туркмено-афганской границы по направлению афганского города Герат осуществит компания «TAPP-500 Power Transmission Line FZE», являющаяся дочерним предприятием турецкой компании «Çalik Holding».

В церемонии приняли участие вице-премьер Чарымырат Пурчеков, курирующий электроэнергетику, и глава «Çalik Holding» Ахмед Чалык, представители туркменской энергетической отрасли, иностранные специалисты и местные жители.

Новая ЛЭП даст возможность экспорта туркменской электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан. Завершить строительство данного участка линии электропередачи ТАП планируется в августе 2021 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2020
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