В Туркменистане стартовало строительство линии электропередачи ТАП В Марыйском велаяте (области на юго-востоке страны) состоялась церемония начала строительства туркменского участка линии электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП). В соответствии с постановлением главы государства строительство ЛЭП до туркмено-афганской границы по направлению афганского города Герат осуществит компания «TAPP-500 Power Transmission Line FZE», являющаяся дочерним предприятием турецкой компании «Çalik Holding». В церемонии приняли участие вице-премьер Чарымырат Пурчеков, курирующий электроэнергетику, и глава «Çalik Holding» Ахмед Чалык, представители туркменской энергетической отрасли, иностранные специалисты и местные жители. Новая ЛЭП даст возможность экспорта туркменской электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан. Завершить строительство данного участка линии электропередачи ТАП планируется в августе 2021 года. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 31.01.2020 ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ЗАКОНА Речь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Конституционной комиссии



