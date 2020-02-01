|01.02.20 10:09
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В Туркменистане создается кольцевая энергетическая система
В Туркменистане создается кольцевая энергетическая система, призванная надежно обеспечить регионы страны электроэнергией. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» заключить контракты с зарубежными компаниями на закупку оборудования, материалов и автомобильной техники для строительства высоковольтных линий электропередачи и станций «Ахал – Балкан» и «Балкан – Дашогуз».
Также «Туркменэнерго» заключит контракт с турецкой компанией «Çalik Enerji» на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию системы телемеханики и коммуникаций «SCADA» для высоковольтных линий электропередачи и станций, намечаемых к строительству.
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