В Ашхабаде обсудили проект соглашения о сотрудничестве в сфере поиска и спасания в Каспийском море

В Ашхабаде завершилась вторая встреча уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере поиска и спасания на Каспийском море.

Встреча делегаций Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана организована МИД Туркменистана, Институтом Каспийского моря и агентством «Туркменские морские и речные пути» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

С инициативой разработки этого соглашения выступил Ашхабад. Туркменские специалисты подготовили проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере поиска и спасания на Каспийском море, который был передан в соответствующие организации прибрежных государств. Первая встреча экспертов по согласованию текста документа состоялась в Ашхабаде в марте прошлого года.

Основная тема нынешних переговоров – имплементация в данное пятистороннее соглашение общепризнанных норм международного морского права, ключевых положений Международной конвенции по поиску и спасанию на море («Конвенция САР»), а также Международной конвенции по охране человеческой жизни на море («SOLAS») и других документов.

Подводя итоги состоявшегося разговора, участники заседания вновь подчеркнули, соглашения будет способствовать тесному взаимодействию между соответствующими компетентными ведомствами в деле проведения поисково-спасательных работ на Каспии и станет важным шагом на пути создания эффективного механизма реагирования на чрезвычайные ситуации.

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