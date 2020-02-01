Госконцерн «Туркменгаз» закупит оборудование у малайзийской Serba Dinamik

Государственный концерн «Tуркменгаз» закупит у малайзийской компании Serba Dinamik материалы и оборудование для строительства туркменского участка газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ). Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства страны подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Госконцерну «Tуркменгаз» заключить с Serba Dinamik контракт на закупку различных материалов и оборудования для строительства вышеуказанного участка ТАПИ. Также контракт предусматривает поставку и монтаж систем телемеханики, управления и связи SCADA, а также комплекта оборудования для газоизмерительной станции.

Документом предписано начать работы в январе 2020 года и сдать объекты с полной готовностью к эксплуатации в декабре 2022 года.

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