Туркменские предприниматели смогут купить сельхозтехнику компании John Deere в кредит

Туркменские предприниматели получат возможность купить сельхозтехнику американской компании John Deere в кредит. Соответствующее постановление в целях оказания государственной финансовой поддержки предпринимателям подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Внешэкономбанку Туркменистана от имени правительства – получателя кредита, провести с компанией Deere Credit (США) работу по оформлению документов, связанных с кредитным соглашением, осуществлять операции по их вступлению их в силу. Кредит будет направлен на финансирование 85 процентов стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования, закупаемого туркменскими предпринимателями – физическими и юридическими лицами, у компании John Deere.

Постановление главы государства также разрешает Внешэкономбанку заключать внутренние кредитные соглашения сроком до 8 лет с банками, обслуживающими предпринимателей, закупающих сельскохозяйственную технику и оборудование.

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