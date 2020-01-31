Президент Туркменистана произвел новое назначение в правительстве Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил вице-премьера, курирующего военные и правоохранительные ведомства Туркменистана. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующие указы глава государства подписал на заседании Государственного совета безопасности страны. Президент назначил генерал-лейтенанта полиции Чарымырата Аманова заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, секретарем Государственного совета безопасности, освободив его от должности ректора Института МВД страны. Также глава государства назначил подполковника полиции Нурмырата Ковусова ректором Института МВД, освободив его от должности проректора этого института по строевой подготовке и воспитательной работе. © TURKMENISTAN.RU, 2020

Журнал «Туркменистан» Актуально 01.01.2020 ПО ПУТИ ПРОЦВЕТАНИЯ Новогоднее обращение президента Туркменистана к народу страны



