Президент Туркменистана провел заседание Конституционной комиссии

В Ашхабаде под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Конституционной комиссии по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны, с целью создания в стране двухпалатного парламента.

На заседании выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов, рассказавший о ходе подготовки проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана».

Глава государства предложил назвать новый двухпалатный парламент Милли Генгеш (Национальный Совет) Туркменистана. Новый парламент будет состоять из представительной палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) и законотворческой палаты – Меджлиса (парламента).

Предлагается избирать в состав Халк Маслахаты от пяти велаятов (областей) и города Ашхабада тайным голосованием по 8 членов. Выборы должны проходить на заседаниях Халк Маслахаты велаятов и города Ашхабада. Также президент Туркменистана со своей стороны будет назначать в эту структуру 8 членов из числа граждан с богатым жизненным опытом, имеющих большой авторитет и особые заслуги в государственной и общественной деятельности. Таким образом, Халк Маслахаты будут состоять из 56 членов.

В Конституции также предлагается указать, что члены Халк Маслахаты избираются и назначаются сроком на 5 лет из числа граждан Туркменистана, не моложе 30-летнего возраста, с высшим образованием и постоянно проживающих в стране в течение последних десяти лет.

Подобный порядок формирования Халк Маслахаты призван способствовать расширению полномочий и повышению престижа Халк Маслахаты велаятов и столицы, укреплению их роли в туркменском обществе в качестве влиятельных местных представительных органов, формирующих представительную палату парламента.

Что касается законотворческой палаты – Меджлиса Туркменистана – то здесь остаются в силе прежние конституционные нормы о количестве депутатов (125) и сроке их полномочий (5 лет).

Вместе с тем, предлагается внести в Основной Закон положение о недопущении избрания одного и того же человека одновременно в обе палаты национального парламента.

В своем выступлении туркменский лидер дал анализ и других положений предлагаемого проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана». Глава государства предложил опубликовать проект в СМИ для всенародного обсуждения. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул необходимость глубокого изучения предложений, которые поступят после публикации проекта, с тем, чтобы подготовить окончательный вариант, который будет вынесен на рассмотрение предстоящего заседания Халк Маслахаты для принятия.

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