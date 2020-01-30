В Ашхабаде обсудили программу сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ

В Ашхабаде прошла консультационная встреча по обсуждению программы сотрудничества между Туркменистаном и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) на 2021-2025 годы. В ходе встречи были обсуждены ключевые направления взаимодействия в рамках новой программы, а также дополнения, которые предлагается в нее включить.

Как считают эксперты, документ базируется на приоритетных областях взаимодействия Туркменистана и ООН нацелен на укрепление отношений в сфере здоровья детей, их полноценного питания, гармоничного развития, социальной защиты и качественного образования. Также документ призван способствовать совершенствованию государственного управления в этой области.

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