Министерство финансов и экономики Туркменистана и швейцарская компания «SICPA SA» подписали меморандум

В Ашхабаде состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и швейцарской компанией «SICPA SA», являющейся мировым лидером в области маркировки защищенными знаками.

Документ призван способствовать развитию цифровой экономики в Туркменистане, широкому использованию различных электронных систем и информационных сетей, в том числе в таких сферах, как торговля, налогообложение, предотвращение контрабанды и т. д.

«SICPA SA» является автором инновационного решения по отслеживанию различных видов продовольственной и промышленной продукции. В этой связи Министерство финансов и экономики Туркменистана выразило заинтересованность в сотрудничестве с компанией в области безопасной аутентификации, контроля объемов производства и мониторинга движения товаров, импортируемых и экспортируемых Туркменистаном.

Во время переговоров перед подписанием документа стороны подтвердили готовность к открытому и доверительному диалогу с целью обеспечить туркменский рынок качественными и высокотехнологичными маркировочными решениями, которые защитят и покупателей, и торговую сеть страны от контрафактной продукции.

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