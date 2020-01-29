Делегация Туркменистана приняла участие в конференции «Зеленая Центральная Азия» в Берлине

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым приняла участие в конференции высокого уровня «Зеленая Центральная Азия» в Берлине. В работе форума также приняли участие делегации Германии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.

Участники встречи обсудили широкий спектр вопросов, связанных с изменением климата и безопасностью в регионе. Стороны обменялись мнениями по вопросам охраны окружающей среды, интегрированного управления водными ресурсами, сохранения биоразнообразия, борьбы с опустыниванием, развитием горных территорий.

В рамках конференции высокого уровня состоялся запуск региональной инициативы «Зеленая Центральная Азия» по климату и безопасности. Цель инициативы заключается в поддержке многостороннего диалога об изменении климата и связанных с ним рисков.

«Зеленая Центральная Азия» будет способствовать реализации новой стратегии ЕС по Центральной Азии. Среди прочего, эта стратегия направлена на повышение устойчивости стран к внутренним и внешним факторам риска, таким как климат и экологические факторы. Главы делегаций выразили поддержку региональной инициативе «Зеленая Центральная Азия» и подписали совместную декларацию.

В рамках участия в конференции Рашид Мередов провел переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и вопросам безопасности Джозефом Борреллем, заместителем советника по внешней политике и вопросам безопасности федерального канцлера ФРГ Кристиной Байнхоф, спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурияном.

© TURKMENISTAN.RU, 2020