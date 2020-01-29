В столице Туркменистана прошла презентация глобального доклада Программы ООН по человеческому развитию за 2019 год

В Ашхабаде состоялась презентация глобального доклада Программы ООН по человеческому развитию за 2019 год. В форуме приняли участие представители ряда туркменских министерств, ведомств, общественных организаций и вузов, а также руководители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане.

В ходе презентации были озвучены основные тезисы и выводы доклада, а также комментарии к прогрессу, достигнутому Туркменистаном за последние 10 лет, и роли ООН в содействии устойчивому развитию. Как было отмечено на презентации, благодаря социально ориентированной государственной политике Туркменистан достиг высокого уровня человеческого развития, а все реализуемые в стране госпрограммы и реформы направлены на стабильный рост благосостояния граждан.

Выступившие также подчеркнули, что в государстве уделяется особое внимание укреплению демократических принципов развития страны, которое основывается на верховенстве закона и обеспечении прав и свобод человека.

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