Туркменские лаборатории по анализу продуктов питания получили международную аккредитацию

Лаборатории Центра общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Туркменистана получили международную аккредитацию и соответствующий сертификат.

Документ выдан государственным агентством «Латвийское национальное бюро аккредитации», являющейся членом Европейской кооперации по аккредитации.

Работа по аккредитации лабораторий по исследованию пищевых продуктов Центра общественного здоровья и питания была проведена совместно с представительством Европейского союза в Туркменистане в рамках проекта «Содействие дальнейшему устойчивому развитию сельского хозяйства и села в Туркменистане».

Международная аккредитация лабораторий пищевых продуктов является признанием их компетентности в работе по усовершенствованию государственного надзора и контроля за качеством и безопасностью продуктов питания. Это также означает высокое качество предоставляемых лабораторных услуг при импорте и экспорте пищевых продуктов в рамках международного взаимодействия в торгово-экономической сфере.

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