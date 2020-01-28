В Ашхабаде обсуждают вопросы безопасного мореплавания в Каспийском море

В Ашхабаде проходит шестое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасности мореплавания на Каспии.

В заседании принимают участие эксперты из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Также в заседании участвуют сотрудники туркменского МИД, Института Каспийского моря, агентства «Туркмендениздерьяйоллары» («Туркменские морские и речные дороги») Министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана.

Участники встречи обсуждают проект протокола и согласование предложений сторон в сфере обеспечения безопасного мореплавания на Каспии. Данный проект имеет приоритетное значение в деле развития всестороннего сотрудничества Туркменистана с прикаспийскими государствами на длительной основе.

Заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению вопросов обеспечения безопасного мореплавания в Каспийском море продлится до 29 января.

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