На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 71 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 71 сделка на 37 миллионов 123 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Швейцарии закупили бензин, полипропилен, сжиженный газ, дизельное топливо и авиационный керосин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Помимо этого, коммерсантам из Ирландии, Киргизии, ОАЭ, Пакистана, России, Турции и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло и пряжа хлопчатобумажная.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Турции, Пакистана, Казахстана и Китая приобрели пряжу хлопчатобумажную на 12 миллионов 110 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили текстильное оборудование, хлопок-волокно, а также полиэтилен высокой плотности производства полимерного завода в Киянлы. Общая сумма сделок составила 45 миллионов 793 тысячи манатов.

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